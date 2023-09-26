В Мурманской области в 2,3 раза возросла интернет-торговля

За шесть месяцев 2023 года предприятия розничной торговли продали жителям Мурманской области товары на сумму 116,3 млрд рублей, из них на продукты питания пришлось 70,3 млрд рублей, непродовольственные товары – 46,0 млрд рублей.

Как сообщает Мурманскстат, оборот розничной торговли в январе-июне текущего года остался практически на уровне соответствующего периода 2022 года. Ключевым трендом развития остаётся интернет-торговля, по сравнению с первым полугодием прошлого года отмечен рост в 2,3 раза.

Доля торговых сетей в общем объёме розничного товарооборота увеличилась на 8 процентов и достигла 54%, при этом значительна роль субъектов малого предпринимательства.

Для северян работает 4250 торговых объектов.

Фото: https://vk.com/feed?q=%23%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82§ion=search&z=photo-188169427_457240350%2Falbum-188169427_00%2Frev