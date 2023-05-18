В Мурманской области в апреле отмечался наибольший рост цен на овощи, стеклянную посуду и услуги беспроводной радиосвязи

Мурманскстат опубликовал оперативные данные по изменению потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области за апрель текущего года.

В апреле этого года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров увеличение цен зафиксировано на овощи (на 4,6%), шоколадные конфеты (на 3,9), фрукты и цитрусовые (на 3,6), рыбные, мясные и фруктово-ягодные консервы (соответственно на 3,1, 2,1 и 1,8), сельди (на 1,9), сыр (на 1,3), сахар (на 1,2), виноградные вина (на 1,1%).

Снизились цены на коньяк (на 2,0%), мясо птицы (на 1,8), питьевое молоко (на 1,6), говядину (на 1,4), масло и жиры (на 1,2%).

По группам непродовольственных товаров подорожали стеклянная посуда (на 2,6%), спички (на 2,3), резиновая обувь (на 1,7), средства связи (на 1,4), бельевой трикотаж, табачные изделия (на 1,1%).

Подешевели телерадиотовары, перевязочные материалы (на 1,0%), моющие и чистящие средства (на 0,8%).

Среди групп услуг возросла стоимость услуг беспроводной радиосвязи (на 12,9%), банков (на 7,0), экскурсионных (на 6,9), зарубежного туризма (на 3,0), пассажирского транспорта (на 2,9), правового характера (на 1,7%). Снизилась стоимость услуг страхования (на 2,0%).

А вот Росстат сообщает что цены по стране на плодоовощную продукцию с 11 по 15 мая в среднем снизились на 0,9%. Напомним, с 3 по 10 мая снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,2%.

Огурцы подешевели на 9,2%, помидоры - на 4,2%, бананы - на 0,9%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 14,9%, морковь - на 3,9%, лук репчатый - на 3,6%, картофель - на 1,6%, свеклу столовую и яблоки - на 0,5%.

Цены на огурцы в 48 субъектах Российской Федерации снизились на 0,7-10,0%, в 35 субъектах - на 10,1-18,5%. Цены на помидоры в 45 субъектах РФ снизились на 0,3-5,0%, в 36 субъектах - на 5,1-13,2%.

Капуста белокочанная в 22 субъектах РФ стала дороже на 1,2-10,0%, в 34 субъектах - на 10,1-20,0%, в 24 субъектах - на 20,1-56,0%. В 4 субъектах цены не изменились.