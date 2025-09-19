В Мурманской области в августе подешевели продукты и услуги, непродовольственные товары подорожали

Пока годовая инфляция все ещё значительно превышает целевой показатель. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы годовая инфляция снизилась до 4% в 2026 году и оставалась вблизи этого уровня в дальнейшем

Цены в Мурманской области в августе, по данным Росстата, снизились на 0,31% по сравнению с июлем. Годовая инфляция составила 9,65%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, заметнее всего в августе по сравнению с июлем подешевели продукты – благодаря поступлению на прилавки нового урожая продолжили снижаться цены на овощи «борщевого набора». Из-за расширения предложения седьмой месяц подряд дешевели куриные яйца. В то же время подорожал кофе из-за неурожая в странах-производителях.

Непродовольственные товары подорожали умеренно. Например, выросли цены на телевизоры и смартфоны, цены на которые в предшествующие несколько месяцев активно снижались, в том числе из-за укрепления рубля. Стали дороже парфюмерия и косметика – производители и поставщики перекладывали в цены возросшие издержки на сырье, доставку и заработную плату персонала (наглядно на инфографике).

«Услуги в августе подешевели. Это связано с сезонным снижением цен на авиа- и железнодорожные перевозки. В целом мы наблюдаем, что под влиянием высокой ключевой ставки потребительский спрос сокращается, цены растут медленнее, а некоторые товары дешевеют. Но пока годовая инфляция все ещё значительно превышает целевой показатель. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы годовая инфляция снизилась до 4% в 2026 году и оставалась вблизи этого уровня в дальнейшем», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.