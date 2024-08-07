Комиссией Минвостокразвития России для реализации проектов жилищного строительства в Мурманской области присвоен статус резидентов Арктической зоны Российской Федерации дочерним компаниям трёх федеральных застройщиков. Соглашения с ними были подписаны в рамках работы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на ПМЭФ.

Дочерняя компания «Глоракса», ООО «СЗ «Кастор» планирует вложить в строительство жилых домов в Мурманске 11,3 млрд рублей, новый резидент ООО «СЗ «ТСД Арктика» – 22,5 млрд рублей, а дочерняя компания «Самолёт – Регионы» ООО «СЗ «Проект-С-79» – 10,4 млрд рублей. Все компании зарегистрированы на территории Мурманской области.

«Становясь резидентом АЗРФ, инвесторы могут рассчитывать на налоговые и прочие льгот. В ограниченных условиях стройки на Крайнем Севере определенные преференции помогают не только бизнесу, но всей строительной сфере. Регион становится всё более привлекательным для крупных инвесторов, в том числе в виде строительных компаний», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Региональное Министерство информационной политики напоминает, что всего в Мурманской области в ближайшие 10 лет, в том числе в рамках разработки мастер-планов, планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья. На строительство 600 тысяч кв. метров уже заключены договоры с вышеуказанными крупными федеральными застройщиками.