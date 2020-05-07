В Мурманской области в больницах находятся 449 человек с COVID-19, а в Белокаменке строят новые общежития

Из общего числа заболевших и проходящих лечение в Мурманской области доставлено в больницы 449 человек. Из них подавляющая часть пациентов переносят заболевание в лёгкой форме, средняя степень тяжести зафиксирована у 107 человек, тяжёлая форма – у 12 пациентов, из них пятерым проводят респираторную поддержку на аппаратах ИВЛ. Об этом рассказал министр здравоохранения области Дмитрий Панычев.

На сегодняшний день в регионе для лечения COVID-19 развёрнуто 718 коек, это в два раза больше рекомендованного количества. 218 коек с кислородной терапией, 130 – с аппаратами ИВЛ. Сформирован достаточный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

А в это время в вахтовом жилом городке компании «Велесстрой» в Белокаменке вчера ввели в эксплуатацию второе из трёх новых общежитий. Здания строятся, чтобы можно было создать условия разуплотнения и рабочие проживали в безопасных условиях.

Первый из новых жилых объектов для сотрудников в Белокаменке был сдан в эксплуатацию 30 апреля, сегодня откроет свои двери второе общежитие вместимостью 150 человек. Сейчас оно будет использоваться исключительно как обсерватор для работников «Велесстроя», готовящихся покинуть объект.

До приёма первых жильцов каждое из сданных общежитий проходит комплексную дезинфекцию.

Министерство информационной политики Мурманской области