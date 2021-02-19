В Мурманской области в центральных районах ожидается сильный мороз

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха ночью -20-25° в центральных районах местами -30-35°, днём -16-21° в отдельных районах -25-30°.

Сегодня, 19 февраля, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью и утром -22-27°, при прояснениях до -32°, в центральных районах и на востоке области местами -35-38°, днём -15-20°, местами -25-30°. Гололедица.

Предупреждение

19-22 февраля в ночные и утренние часы на востоке и в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз - минимальная температура воздуха -35-40°.