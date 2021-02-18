В Мурманской области в центральных районах температура воздуха опустится до -30-35°

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 февраля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха -13-18° при прояснениях -23-28°.

19 и 20 февраля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха ночью -20-25° в центральных районах местами -30-35°, днём -16-21° в отдельных районах -25-30°.

Сегодня, 18 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток. Гололедица.