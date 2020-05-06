В Долине Славы сегодня почтили память героев Великой Отечественной войныВ Мурманске стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»
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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.20 15:45

В Мурманской области в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт более 100 мероприятий

Более 110 мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в муниципалитетах Мурманской области. В условиях борьбы с коронавирусом большинство акций, флешмобов и конкурсов состоятся в онлайн формате. О подготовке к 9 мая и программе мероприятий на оперативном совещании подробно рассказала вице-губернатор Мурманской области – министр финансов Елена Дягилева.

К 75-летию Победы ветераны войны – всего 2545 человек – получили единовременные региональные выплаты 10 тысяч рублей. Денежная выплата детям войны в размере одной тысячи рублей доведена до 30605 граждан. Кроме того, в апреле произведены федеральные выплаты участникам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и членам семей погибших по 75 тысяч рублей, труженикам тыла – по 50 тысяч рублей.

До 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категории граждан наградят юбилейными медалями к 75-летию Победы и вручат памятные подарки. Как отметила Елена Дягилева, при их сборке соблюдались санитарно-эпидемиологические правила – волонтеры работали в перчатках и масках, каждый подарок упакован в обработанную санитайзером сумку.

В рамках реализации проекта «Вам, родные» добровольцы доставляют ветеранам войны подарочные наборы, также инфракрасные энергосберегающие обогреватели-картины презентуют ветеранам, проживающим в сельских и удаленных районах нашей области.

В честь юбилея Победы фасады двух зданий в Североморске и четырёх в Кандалакше, где проживают ветераны, украсят огромные георгиевские ленты. Длина каждого полотнища – 3 метра.

Основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в Мурманской области пройдут с соблюдением ограничительных мер. Утром 9 мая над городом-героем Мурманском пролетят 17 самолетов. В этот день всех северян приглашают присоединиться к патриотической акции «Поем двором». После всероссийской минуты молчания в память о погибших в 19.05 организаторы предлагают жителям региона открыть окна или выйти на балконы и всем вместе исполнить песню «День Победы». Также 9 мая состоится акция «Парад у окна». Для участия в ней необходимо сделать фотографию с атрибутами праздника – флагами, шарами и опубликовать снимки в социальных сетях с хэштегами #НаПараде и #ПарадуОкна.

Масштабная акция «Бессмертный полк» традиционно пройдёт по всей стране, но в этом году парад героев можно наблюдать в сети Интернет по хэштегу #Бессмертныйполк. Кроме того, по инициативе губернатора Андрея Чибиса в регионе стартовал конкурс на лучшее украшение окна ко Дню Победы, также можно принять участие в проектах «Письмо ветерану», «Я горжусь», «Победа из моего окна» и других.

Глава региона призвал северян активно присоединяться к патриотическим акциям и конкурсам, тем самым выразив дань уважения и почёта ветеранам Великой Отечественной войны.

«Прошу всех северян принимать активное участие в праздничных мероприятиях. В условиях действующих ограничений особенно важно проявить себя и показать нашим ветеранам и детям войны, насколько нам дорога и важна эта дата, насколько мы ценим их вклад в Победу», – сказал Андрей Чибис.

Ознакомиться с подробной программой праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, посмотреть уникальные фотодокументы и видеохроники, прослушать радиоспектакль о том, как жили на Севере в военные годы, можно на портале «Мурманск – Победа» и на сайте «Арктик-ТВ» в рубрике «Афиша #СидимДома».

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