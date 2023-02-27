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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.23 09:30

В Мурманской области в честь защитников Отечества провели автопробег «Герои Z»

25 февраля более 220 северян из разных городов региона приняли участие в патриотическом автопробеге «Герои Z». 89 автомобилей с изображениями портретов героев специальной военной операции и патриотической символикой выстроились буквой Z в ЗАТО г. Североморск и через Мурманск проехали до посёлка Магнетиты. В финальной точке жители Мурманской области развернули копию Знамени Победы.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, участниками автопробега стали представители профсоюзов Северного флота, здравоохранения, образования, госслужащие, члены Общественной палаты Мурманской области, военно-исторического общества, служащие МЧС, представители организации молодых инвалидов, а также все, кто поддерживает участников СВО.

«Автопробег «Герои Z» состоялся! Участники со своим теплым отношением к героям, их биографии и подвигам, не ощущали 25-градусный мороз. Некоторые автолюбители связались с родственниками воинов и переслали фотографии мероприятия. Мы навсегда запомним имена героев СВО и будем передавать историю их подвига из поколения в поколение. Это нужно всем нам, чтобы быть вместе. Когда мы едины – мы непобедимы», – прокомментировал председатель территориальной организации Северного флота профсоюза Вооруженных сил России Сергей Кошкарев.

По информации организаторов, в период подготовки и проведения мероприятия по инициативе участников было собрано 80500 рублей для приобретения необходимого дополнительного имущества для участников СВО.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13431-iz-severomorska-startuet-patrioticheskiy-avtoprobeg-geroi-z/

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