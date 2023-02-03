В Мурманской области в декабре 2022 года мороженая рыбная печень подорожала на 21,4%, сырокопчёные мясные колбасы - на 12,0%

Мурманскстат подготовил обзор индекса цен производителей промышленных товаров (услуг) в Мурманской области в декабре 2022 года. Цены производителей промышленных товаров в декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 2,7%.

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдались рост цен на апатитовый концентрат (на 1,5%) и снижение цен на железорудный концентрат (на 0,8%).

В производстве пищевых продуктов подорожали мороженая рыбная печень (на 21,4%), сырокопчёные мясные колбасы (на 12,0), мороженый краб (на 6,1), мучные кондитерские изделия недлительного хранения (на 0,7), мороженая рыба (на 0,3%). Снижение цен отмечено на рыбную кормовую муку (на 18,7%), мороженое рыбное филе (на 5,8), консервы из печени трески (на 4,7%). В производстве напитков возросла средняя цена на пиво (на 0,7%).

В металлургическом производстве снизились цены на необработанный кобальт (на 20,1%). Вместе с тем повысились цены на необработанный никель (на 5,8%) и катанку из алюминия (на 1,6%). В обрабатывающих производствах прирост цен также наблюдался на пиломатериалы хвойных пород (на 3,5%), товарный бетон (на 0,4%).

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» повысились цены на услуги по передаче электроэнергии (на 10,8%), услуги по снабжению паром и горячей водой (на 4,6), электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей (в среднем на 1,9%). На произведённую электроэнергию цены снизились (на 6,9%). Кроме того, отмечено снижение тарифов на тепловую энергию, отпущенную котельными и электростанциями (соответственно на 5,6% и 2,5%).

В организациях, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, наблюдалось повышение тарифов на питьевую воду (на 9,3%) и услуги по удалению сточных вод (на 4,9%), на непитьевую воду снижение (на 3,2%).