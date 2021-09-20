В Мурманской области в досрочном порядке переписана почти половина жителей труднодоступных и отдалённых населённых пунктов

Основной этап Всероссийской переписи населения запланирован с 15 октября по 14 ноября 2021 года, однако на труднодоступных территориях Мурманской области переписчики с 1 сентября уже приступили к работе.

Как В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, в нашем регионе к труднодоступным и отдалённым отнесены 17 населённых пунктов Терского и Ловозерского муниципальных районов, а также ЗАТО г. Островной.

На 15 сентября в них переписано 554 человека, что составляет почти 46 процентов от общей численности проживающих в этих населённых пунктах. В лидерах – Терский район, где перепись прошли почти 60 процентов жителей.

Проведению переписной кампании благоприятствуют погодные условия, в первой половине сентября в этом году сложилась сухая погода, на побережье Белого и Баренцева морей отсутствуют сильные ветра, и в целом менее ощущаются капризы северного климата.

В труднодоступных и отдалённых населённых пунктах области работает шесть переписчиков, почти все они подобраны из числа местных жителей. Северяне их хорошо знают и доброжелательно встречают в домах.

Переписчики экипированы жилетом, портфелем с символикой ВПН-2020 и удостоверением, а также обеспечены средствами индивидуальной защиты от COVID-19.

Для их проезда из одного населённого пункта в другой задействованы вертолёт, лодки и транспорт высокой проходимости.

Завершится досрочная перепись 30 сентября текущего года.