В Мурманской области в два раза снизилось число технарушений в работе систем ЖКХ

Сегодня на еженедельном оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков доложил о ходе отопительного периода в регионе.

Отопительный период 2020/2021 года на территории Мурманской области проходит в штатном режиме. Аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано, технологические нарушения устраняются в кратчайшие сроки. Количество технологических нарушений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось практически в 2 раза.

«Таких показателей удалось достигнуть в том числе за счет оказания в 2020 году финансовой поддержки муниципальным образованиям из областного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства. За счет указанных средств отремонтировано более 6 км сетей теплоснабжения, более 1 км сетей водоснабжения, а также более 2 км сетей электроснабжения», – отметил глава ведомства.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на дату начала отопительного сезона обеспечена 100% готовность свыше 7 тысяч единиц жилого фонда, 127 котельных и свыше 11 тыс. км инженерных сетей. Закупка и доставка нефтепродуктов в отдаленных районах Мурманской области с ограниченным сроком завоза грузов осуществлена в полном объёме.

Паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 года получили 24 из 25 муниципальных образований. Администрацией Печенгского муниципального округа ведется работа по устранению выявленных нарушений. Вопрос находится на постоянном контроле министерства.