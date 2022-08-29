В Мурманской области в два раза вырос спрос на учителей

Накануне начала учебного года в Мурманской области наблюдается повышенный спрос на преподавателей различных дисциплин. По данным hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, количество вакансий для учителей к августу выросло в два раза по сравнению с началом года.

Сегодня в области открыто около 150 вакансий для преподавателей – это предложения не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов, в том числе, творческих. Средняя предлагаемая заработная плата составляет почти 48000₽.

Открываются также и необычные вакансии для учителей. Например, в Мурманской области открыта вакансия преподавателя виолончели – предлагаемая зарплата составляет до 70000₽ на руки. Школа искусств ищет целеустремлённых, с творческим подходом к решению любых задач соискателей. Другая вакансия предлагает работу педагогом по робототехнике выходного дня. Обязательным требованием являются любовь к детям и умение с ними общаться, умение объяснять сложное простым (иногда детским) языком, знакомство с конструкторами Лего, а также опыт преподавания будет существенным плюсом.

Топ-5 вакансий для преподавателей в Мурманской области: