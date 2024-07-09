В Мурманской области в ЕГЭ приняли участие 2928 выпускников, каждый пятый получил высокобалльный результат по русскому языку базового уровня

5 июля завершился основной период проведения государственной итоговой аттестации. В Мурманской области в ЕГЭ приняли участие 2928 человек. Каждый пятый выпускник получил высокобалльный результат по русскому языку базового уровня (от 81 балла).

По математике базового уровня 85,4% участников справились с работой на «4» и «5», а доля высокобалльных работ по этому предмету профильного уровня выросла по сравнению с 2023 годом в 4 раза (с 4,7% до 20,2%). Кроме того, выбор математики профильного уровня составил 48,9% против 45% в целом по стране. Об этом вчера на оперативном совещании доложила министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

По физике и биологии количество высокобалльных работ увеличилось в два раза (с 5,9% до 11,1% и с 5,2% до 11,3%). Выросла доля таких работ по географии (с 11,5% до 13,3%), химии (с 22,3% до 22,6%), стабильно высокими остались результаты по английскому языку (19%).

Приоритет в предметах по выбору практически не изменился: самыми востребованными остаются обществознание, информатика, физика. Увеличился выбор биологии и химии, что говорит о повышении интереса абитуриентов к профессии врача.

В 2024 году 14 участников ЕГЭ показали высший результат в 100 баллов (в прошлом году – 11 участников): четыре – по русскому языку, четыре – по литературе, 3 – по истории и по одному выпускнику – по математике, физике, химии.

«В этом году впервые выпускники, благодаря инициативе президента Владимира Путина, получили возможность улучшить результат ЕГЭ, пересдав экзамен по одному из предметов на выбор до конца приемной кампании в вузы. В Мурманской области 418 одиннадцатиклассников использовали данный шанс, наибольшее количество детей решили пересдать обществознание, информатику и химию. Результаты экзаменов в дополнительные дни станут известны не позднее 17 июля», – сообщила Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в государственной итоговой аттестации приняли участие 7706 выпускников 9-х классов. На «4» и «5» русский язык сдали 62,9% девятиклассников (в 2023 году – 62,4%), по математике такие баллы получили 69,7% сдававших (в минувшем году – 60,4%). Доля участников, получивших на экзамене «4» и «5», выше 50% по всем предметам по выбору (за исключением обществознания).

Фото: https://gov-murman.ru