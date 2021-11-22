В Мурманской области в этом году благоустроен 171 двор

В 2021 году в Мурманской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы по благоустройству дворовых территорий 250 многоквартирных домов за счёт средств областного и местного бюджетов. Завершено благоустройство 171 двора, сообщила на оперативном совещании в правительстве области министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Несмотря на кризис в строительной отрасли из-за пандемии, готовность 76 территорий близ жилых домов в муниципалитетах региона составляет от 60 до 90%. На 2022 год будет перенесено благоустройство придомовых территорий лишь трех домов.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках дополнительных мероприятий по благоустройству областного центра в 2021 году произведён поддерживающий ремонт 134 дворовых проездов общей площадью 20 тысяч кв. метров.