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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.24 15:30

В Мурманской области в этом году благоустроят дворовые территории у 66 многоквартирных домов и отремонтируют более 400 проездов

На оперативном совещании рассмотрели ход благоустройства на территории Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис отметил, что запланирован большой объём работ. 

«В этом году сделаем дворовые территории у 66 многоквартирных домов в регионе. Проведем ямочный ремонт в более чем 400 дворовых проездов – общая площадь ремонта – 74 тысячи квадратных метров. Это очень востребованная тема – устранение повреждений дворовых, междворовых проездов. Объём работ большой. Важно сделать все объекты в срок. На эти цели мы выделили большой объем средств», – подчеркнул глава региона. 

Кроме того, в планах благоустроить 7 общественных территорий, идут работы в Ковдоре и Полярных Зорях по двум проектам-победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

«Также установим 51 детскую площадку и реализуем 100 проектов-победителей в рамках региональной программы «На Севере – твой проект». Ещё 14 детских игровых и спортивных комплексов установим в Мурманске. И продолжим установку архитектурно-художественной подсветки. В этом году она появится на 55 зданиях в Мурманске, Печенгском округе и в Мончегорске», – перечислил губернатор, и отметил, что продолжается капитальный ремонт фасадов, в том числе в центральной части Мурманска. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, говоря об итогах за прошедшие пяти лет, Андрей Чибис сообщил, что благоустроены дворы у 995 многоквартирных домов, 147 общественных пространств; поддерживающий ремонт во дворах прошел на площади 90 тысяч квадратных метров; реализованы 16 проектов-победителей и 3 проекта-финалиста всероссийского конкурса; провели архитектурно-художественную подсветку 59 зданий; реализовали 62 проекта-победителя программы «На Севере – твой проект»; обновили и установили 325 игровых и спортивных комплексов.  

«По факту, обновили каждую пятую площадку в Мурманской области. Это большой объём благоустройства – и люди это видят, чувствуют, отзывы хорошие», – сказал губернатор. 

В завершение Андрей Чибис обратил внимание коллег, что важно делать объекты максимально удобными для северян.  

«Делая объекты благоустройства, важно внимательно относиться к их функционалу, в том числе делать их максимально удобными и комфортными. И на месте, когда эта работа ведётся, минимизировать неудобные моменты для людей. Я напоминаю это по итогам работы в Росляково. Прошу контролировать как эти работы ведутся», – подчеркнул глава региона. 

Подробнее о программе благоустройства доложила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

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