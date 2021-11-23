В Мурманской области в этом году создано 16 новых общественных территорий

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области создается 17 общественных территорий. Финансирование благоустройства осуществляется за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов, пояснила министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова, выступая вчера на оперативном совещании.

16 территорий уже принимают посетителей, а зона отдыха в районе домов 33 и 37 по ул. Мира в Оленегорске скоро будет готова. На данный момент там завершается установка металлических ограждений, опор освещения и урн.

В 2021 году в регионе также реализуются три проекта – победителя первого этапа Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2020 года.

В Заполярном появится «Тропа здоровья». Это проект реализован на две трети. В Оленегорске вот-вот откроется сквер Космонавтики, а в Кандалакше близится к завершению строительство набережной.

В других муниципалитетах новые общественные пространства создаются по итогам второго этапа конкурса. В Апатитах оформляют улицу Дзержинского, в Североморске обновляют пешеходную улицу Сафонова и Приморскую площадь, в Мончегорске практически завершён второй этап благоустройства Ленинградской набережной, в Полярном пустырь у историко-краеведческого музея уже в этом году станет комфортным местом для прогулок и отдыха, в Гаджиево завершается создание набережной озера Центральное.

Благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса в регионе реализуются и проекты финалистов конкурса.

В Снежногорске благоустраивают площадь им. Мурко с территорией вокруг озера по улице Стеблина. Это место уже назвали «Снежный сквер». В Кировске по-новому будет выглядеть городской парк. Открыть его планируют до Нового года. А в Ковдоре работы по проекту благоустройства общественной территории от площади Ленина до улицы Кошица уже завершены.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, чтобы поддержать местные инициативы в 2021 году, министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области провело два конкурсных отбора на территории 28 муниципальных образований. Запланировано реализовать 56 проектов, в том числе – по благоустройству общественных мест, для укрепления физической культуры граждан и развития массового спорта, по ремонту входных групп и подъездов многоквартирных домов. 47 инициатив уже исполнено, ещё девять в работе.