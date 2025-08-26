В Мурманской области в этом году созданы современные комфортные и безопасные условия обучения более чем для 80 тысяч школьников

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области к новому учебному году преобразовано более 500 образовательных пространств в 200 организациях – от детских садов до университетов. Об этом сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова вчера на совещании регионального правительства, подчеркнув, что на модернизацию направлено более 3,5 млрд рублей из федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Для 10 тысяч самых юных северян преобразовано 62 пространства в 42 детских садах. В Мурманске капитально ремонтируются два дошкольных учреждения. В рамках губернаторских проектов «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект» в 28 детских садах региона появились центры «Уникум. Малыш», современные спортивные и музыкальные залы, кабинеты психолога. При поддержке компаний «Норникель», «ФосАгро» и «Росатом» открылись музеи, инженерные мастерские и развивающие зоны.

Министр отметила, что почти 2 млрд рублей направлено на обновление более 300 пространств в 138 школах региона.

«К 1 сентября после капитального ремонта откроются 12 школ, в образовательных учреждениях Снежногорска и Мончегорска работы завершатся до конца года. Благодаря реализации губернаторских программ в 44 школах созданы центры беспилотных авиационных систем и «Уникумы», инженерные классы, актовые и спортивные залы, благоустроены территории. В рамках федерального финансирования более 120 школ получили новое оборудование для кабинетов по основам безопасности и защиты Родины и труду, дополнительно 30 школ выиграли гранты на обновление пространств в различных конкурсах», – рассказала Диана Кузнецова.

Особое внимание – открытию уникального для региона Губернаторского лицея, который станет первой ступенью в подготовке востребованных специалистов для экономики Мурманской области. Его создание стало возможным благодаря внебюджетным средствам, за счет которых здесь появится современный технопарк, лаборатории и актовый зал, а ребята будут обучаться по трем ключевым направлениям: Северный морской путь, Минеральные ресурсы и технологии, Арктические биоресурсы и биотехнологии.

Кроме того, на сумму более 60 млн рублей в этом году обеспечено развитие учреждений дополнительного образования. В Мурманске по инициативе губернатора Андрея Чибиса и при поддержке компании «Новатэк» появится центр научно-технологического творчества «Родина». В 17 организациях откроются новые классы робототехники, программирования, авиамоделирования, а также «Юнармейские комнаты», создаются тематические пространства при поддержке предприятий-партнёров. В центре «Лапландия» модернизируется инфраструктура для профилактики детского травматизма и благоустраивается территория.

На обновление учреждений среднего профессионального образования направлено почти 940 млн рублей. Капитальные ремонты и модернизация лабораторий проводятся в рамках президентской программы капремонта, федерального проекта «Профессионалитет» и соглашений с предприятиями. В новом учебном году для 12 тысяч студентов откроются 55 новых пространств. Созданы два образовательных кластера – строительный при поддержке компании «Самолёт – регионы» и судостроительный при участии компании «Лавна». Всего в колледжах функционируют 187 современных лабораторий, 24 из которых откроются в этом году.

На развитие Мурманского арктического университета направлено 750 млн рублей. Создано 41 новое образовательное и научное пространство, включая медицинский аккредитационно-симуляционный центр и центр компетенций «Роскосмоса». По поручению президента Владимира Путина на базе университета создается кампус мирового уровня. Университет вошёл в программу «Приоритет 2030» и подписал соглашения с крупнейшими компаниями. МАУ и девять колледжей региона вошли в топ-10 национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников.

Подводя итоги доклада, министр образования и науки региона подчеркнула, что благодаря реализации президентских программ, поддержке губернатора Андрея Чибиса и ведущих предприятий в Мурманской области в этом году созданы современные комфортные и безопасные условия обучения более чем для 80 тысяч школьников, в том числе почти 8 тысяч первоклассников, свыше 32 тысяч дошкольников и почти 25 тысяч студентов колледжей и вуза, среди которых порядка 10 тысяч первокурсников.

Поздравляя северян с началом учебного года, Диана Кузнецова отметила, что 1 сентября каждый первоклассник Кольского полуострова получит от правительства традиционные подарки со школьными принадлежностями. Подарочные передадут также учащимся начальных классов подшефного Приморского округа. Также министр сообщила, что муниципалитетам Мурманской области будут переданы 17 новых школьных автобусов.

«Уверены, что все преобразованные пространства станут для учащихся точками притяжения, настроят на рабочий лад, создадут хорошее настроение. Мы желаем, чтобы ребята ощутили уют, почувствовали любовь и заботу взрослых. И тогда детский сад, школа и колледж, университет станут для наших детей настоящим вторым домом, куда они будут приходить с радостью», – заключила глава ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552280/#&gid=1&pid=1