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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.20 08:00

В Мурманской области в этом году установление устойчивого снежного покрова произойдёт значительно позже средних многолетних значений.

Как сообщает Мурманское УГМС, в первую декаду ноября текущего года погода по Мурманской области была очень тёплой. Температура воздуха превысила свою климатическую норму на 4-5°С. Так в Кандалакше – на 4,6°С, в Мончегорске –на 5,0°С, в Териберке – на 4,7°С.

В Мурманске средняя декадная температура воздуха была на 4,8°С выше климатической нормы, и на 11,5°С выше, чем в предыдущем 2019 году. Самой тёплой погода была в аналогичный период 2005 года, тогда температура воздуха превысила климатическую норму на 6,6°С, а самой холодной – в 2006 году (на 9,1°С ниже нормы).

Как предупреждают климатологи, глобальное потепление вовсе не означает, что каждый следующий год будет теплее предыдущего, а его (глобального потепления) особенностью являются значительные перепады температуры воздуха, «скачки» очень низкой температуры на фоне длительных тёплых периодов и т.д.

Устойчивый снежный покров в Мурманской области, как правило, образуется в третьей декаде октября. В ряду наблюдений за последние тридцать лет в Мурманске, самая ранняя дата установления устойчивого снежного покрова -– 7 октября 1993 года, а самая поздняя – 21 ноября 2018 года. С учётом тёплого октября и первой декады ноября в Мурманской области в 2020 году установление устойчивого снежного покрова произойдёт значительно позже средних многолетних значений.

Сегодня  Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским, Гренландским и Баренцевым морями. По Мурманской области в этот период ожидаются местами осадки, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём от 0 до +5°.

Сегодня, 16 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный,  в отдельных районах сильный. Температура воздуха от 0 до +5°, ночью местами до -3°.

 

Комментарии

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