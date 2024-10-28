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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.24 15:30

В Мурманской области в этом году в рамках программы реновации ЗАТО реализуется 149 мероприятий

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области обсудили ход реализации программы реновации ЗАТО на территории населённых пунктов, где дислоцируются военные. Глава региона Андрей Чибис отметил важность программы, подчеркнув, что в Мурманской области в этом году в рамках программы реновации ЗАТО реализуется 149 мероприятий.

«Приведение в порядок городов и посёлков, а которых проживают наши защитники и их семьи, это одна из приоритетных задач правительства Мурманской области. Напомню, мы запустили её в 2019 году. В 2023-ем первые итоги нашей работы были представлены Президенту России Владимиру Владимировичу Путину во время его визита в Мурманскую область, после чего программа реновации ЗАТО была поддержана на федеральном уровне», – сказал губернатор.

В следующие три года на обновление ЗАТО и населённых пунктов, где дислоцируются военные, будет направлено более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – деньги областного бюджета.

«На эти средства реализуем свыше 200 мероприятий более чем на 1400 объектах. Так, планируется построить более 50 тысяч квадратных метров жилья, 13 социальных объектов, в числе которых детские сады, объекты здравоохранения. Ещё 32 социальных объекта будут отремонтированы. Сейчас мы капитально ремонтируем почти 300 многоквартирных домов, более 1100 пустующих, но пригодных для жилья квартир. Также запланирован снос 42 пустующих зданий. По отдельному поручению президента Владимира Путина в Североморске будут отремонтированы ЦРБ, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота», – сообщил Андрей Чибис.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в мероприятии в режиме ВКС, который отметил, что в этом году в рамках реновации ЗАТО запланировано 149 мероприятий, в числе которых: ремонты местных дорог и благоустройство дворов, снос зданий, ремонт домов, квартир, замена лифтов.

- В ходе своих рабочих поездок по военным городкам неоднократно отмечал те масштабные изменения в развитии инфраструктуры, которые в них происходят, - подчеркнул спикер регионального парламента. – Важно, что все эти положительные перемены видят и жители военных гарнизонов. Преобразования идут по самым разным направлениям, учитывающим приоритетные проблемы населенного пункта. Значительная часть от запланированного уже сделана, но предстоит выполнить ещё очень много. Сейчас важно не снижать темпа работ и внимательно следить за их качеством.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области в этом году в рамках программы реновации ЗАТО ведутся ремонты местных дорог и благоустройство дворов, снов зданий, ремонт домов, квартир, замена лифтов.

Подробнее доложила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16890-raboty-po-vosstanovleniyu-blagoustroystva-prodolzhayutsya/page,3/#news-gal-3

Комментарии

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Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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