В Мурманской области в феврале пройдут порядка 120 спортивных и физкультурных мероприятий

На очередном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе в феврале.

«К проведению на территории региона планируется порядка 120 спортивных и физкультурных мероприятий, из которых 9 всероссийских, более 40 региональных, а также порядка 70 мероприятий муниципального уровня», – отметила Светлана Наумова.

Мурманская область продолжит борьбу в первенстве России по хоккею с мячом. В декабре команда девушек 16-17 лет Мурманской области завоевала почетное второе место на первенстве России. В феврале состязаться за победу в финале первенства предстоит команде девушек 14-15 лет.

Ещё одно первенство России пройдет в Легкоатлетическом манеже. Здесь соберутся сильнейшие спортсмены из 12 регионов России, чтобы побороться за звание лучшего пауэрлифтера в дисциплине «троеборье». Стоит отметить, что первенство России по пауэрлифтингу на территории региона будет проходить впервые», – Светлана Наумова.

Кировск на своей территории примет сразу два масштабных мероприятия. В Хибинских горах состоится финал XII зимней Спартакиады учащихся России 2024 по альпинизму. В программу зимней Спартакиады учащихся вошли 16 видов спорта и впервые в этом списке – соревнования в дисциплине «ски-альпинизм», которые пройдут в Кировске. А с 5 по 11 февраля на горнолыжном склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту состоится уже традиционное первенство СЗФО по горнолыжному спорту среди юношей и девушек. Еще на территории региона пройдут 4 чемпионата и первенства СЗФО по таким видам спорта, как ушу, хоккей, художественная гимнастика и скалолазание.

Одним из масштабных физкультурных мероприятий месяца станет XLII Открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» – ключевое массовое мероприятие федерального проекта «Спорт – норма жизни», нацпроекта «Демография», который реализуется в стране по поручению Президента России Владимира Путина. С 1982 года она традиционно объединяет сотни тысяч активных россиян, а также является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Старты лыжни России пройдут в большинстве муниципальных образованиях региона. Центральной площадкой для проведения настоящего зимнего праздника выступит Долина Уюта. 10 февраля в 12:00 часов здесь соберутся любители лыжных гонок. Для участников в зависимости от возраста подготовлены дистанции: 2 км, 5 км и 10 км. Примечательно, что этом году запущен пилотный проект по регистрации – впервые жители могут зарегистрироваться на самое масштабное спортивное мероприятие зимы с помощью портала «Госуслуги». Для регистрации через портал в Мурманской области выбрано 3 пилотных города, это Апатиты, Ковдор и Мурманск. Также для регистрации с 5 февраля начнут работу специальные очные пункты. Жители Мурманска смогут зарегистрироваться в здании административно-спортивного комплекса Долины Уюта на 3-ем этаже, комиссия по допуску участников будет работать с 5 по 9 февраля - с 15.00 до 19.00, 10 февраля - с 830 до 11.00.

Параллельно с Лыжней России в Долине Уюта пройдет 10-й по счёту День зимних видов спорта приуроченный к зимней олимпиаде проходившей в г. Сочи в 2014 году. На площадке спортивного-комплекса Долина уюта соберутся активные студенты, а также люди серебряного возраста. В программе мероприятия – разминка под руководством профессионального инструктора, занятие по скандинавской ходьбе, включая вводную беседу и лекцию о пользе и правильном выполнении движений, занятие по фигурному катанию и интерактивные площадки: Юкигассен, Национальные виды спорта, зимний вариант заезда на беговелах для юных участников.

Ещё одним масштабным физкультурным мероприятием станут массовые всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», которые пройдут 3 февраля. Мероприятие ежегодно объединяет сотни любителей конькобежного спорта. Это одно из старейших конькобежных состязаний в России. История этих стартов идет еще с начала 80-х годов. Они дали путевку в профессиональный спорт многим именитым мастерам ледовой дорожки, в том числе Мурашову Руслану и Кулижникову Павлу – спортсменам Мурманской области, победителям чемпионатов и кубков мира по конькобежному спорту и участникам олимпийских игр.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, 29 февраля на стадионе спортивной школы «Олимп» в Оленегорске состоится межрегиональное физкультурное мероприятие по конькобежному спорту «Все на старт».

По многочисленным просьбам северян принято решение о продолжении конкурса «Регистрируйся и побеждай», стартовавшего в ноябре 2023 года. Регистрация на спортивных объектах продолжится до 1 мая. Правила участия простые: при каждом посещении спортивных объектов в разных муниципалитетах Кольского Заполярья необходимо отсканировать QR-код, размещенный на специальной навигационной табличке, и зарегистрироваться на платформе «Мой Спорт». В правила конкурса входит посещение спортивных объектов, принимающих участие в конкурсе и сканирование QR-кодов не менее 9 раз. Список объектов размещен на сайте министерства. Итоги конкурса будут подведены 13 мая.

Продолжится реализация проекта «Бодрое воскресенье», получившего большую популярность среди жителей Мурманской области.

«Напомню, что с прошлого года в зимний период в рамках проекта проводятся занятия по фигурному катанию. А в этом году в программу включили занятия на лыжах», – отметила Светлана Наумова.