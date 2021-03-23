В Мурманской области в феврале уровень инфляции был наименьшим в СЗФО

Как сообщает региональное подразделение Северо-Западного ГУ Банка России, годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2021 года составила 4,8% после 4,5% в январе, но осталась ниже показателя по Северо-Западному федеральному округу (5,4%) и по России (5,7%).

Более значительным, по сравнению с январем, было ускорение роста цен на продовольствие. Как и в целом по стране, из-за увеличения мировых цен на зерно и ослабления рубля заметнее всего в феврале дорожали свинина, куриное мясо и яйца.

Замедлению темпов роста цен будут способствовать введение пошлин на экспорт зерна, а также механизма постоянного регулирования экспорта зерна, который в России должен заработать с июня 2021 года.

Сокращение прибрежного промысла на фоне устойчивого экспортного спроса обусловило снижение темпов прироста цен на рыбу. Благодаря увеличению объёма производства тепличных овощей в стране подешевели огурцы.

В сфере услуг основной вклад в инфляцию вносит динамика цен на услуги в сфере внутреннего туризма, в том числе пассажирского транспорта. Благодаря смягчению ограничений в Мурманской области и внутри страны, а также из-за недоступности большинства зарубежных направлений отдыха, идёт постепенное восстановление в регион туристического потока. Из-за этого замедлилось снижение темпов прироста цен на авиаперелеты, выросли цены на проживание в гостиницах и экскурсионные услуги.