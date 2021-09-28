В Мурманской области в ходе досрочной переписи населения уже переписано 64% от общего количества жителей труднодоступных и отдалённых населённых пунктов

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики информирует, что до окончания досрочной переписи населения в Мурманской области осталось несколько дней. Она проходит с 1 сентября до 4 октября 2021 года и предваряет основной этап Всероссийской переписи населения, охватывая жителей отдалённых и труднодоступных районов страны.

В Мурманской области к данной категории относятся 17 населённых пунктов: 8 из них расположены в Терском районе, 3 – в Ловозерском и 6 – в ЗАТО г. Островной.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, на 23 сентября было переписано 774 человека, или 64 процента от общего количества жителей труднодоступных и отдалённых населённых пунктов.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября т.г. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.