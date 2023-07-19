В Мурманской области в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» применяются современные технологии и материалы

Применение современных технологий и материалов на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения. Одним из ключевых материалов, используемых при строительстве и ремонте дорожного покрытия, является асфальт А16ВН.

Он представляет собой модифицированный битум, в состав которого добавляются полимеры, направленные на улучшение его характеристик. Этот материал обладает высокой адгезией, гибкостью и износостойкостью, что позволяет дорожному полотну сохранять свои качественные характеристики даже при больших нагрузках и в условиях интенсивного движения.

Благодаря высокой износостойкости, данный асфальт позволяет увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия и снизить затраты на его ремонт и обслуживание. Обладая отличной адгезией, асфальт обеспечивает надежное сцепление с основой дорожного полотна, тем самым, предотвращая появление трещин и выбоин.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, одной из современных технологий, применяемых при использовании асфальта А16ВН, является холодное асфальтирование. Она позволяет значительно упростить и ускорить процесс ремонта, не требуя нагрева материала и особых специальных оборудований. Это сокращает время остановки движения на дороге и минимизирует дискомфорт для водителей и пешеходов.

С использованием асфальта А16ВН в 2023 году отремонтированы автомобильные дороги Пиренга – Ковдор, Кола – Мурмаши, Мишуково – Снежногорск, а также автодорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, работы на которой в стадии завершения.

Кроме асфальта А16ВН, на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» также применяются другие инновационные материалы и технологии, такие как композитное асфальтобетонное покрытие, рециклирование дорожного покрытия, монолитные сборные покрытия и многое другое. Эти разработки позволяют создавать более долговечные и эффективные элементы дорожной одежды.

Фото: https://gov-murman.ru