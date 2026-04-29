В Мурманской области в I квартале 2026 года было обнаружено две фальшивые банкноты

В первом квартале 2026 года в банковской системе Мурманской области было обнаружено и изъято из обращения две фальшивые банкноты Банка России номиналом 5000 рублей. Поддельных денежных знаков иностранных государств не выявлено.

«Несмотря на общую тенденцию к снижению количества поддельных денежных знаков, полностью исключить их появление невозможно. Поэтому призываем северян быть бдительными при расчёте наличными. Если сомневаетесь в том, что в ваших руках настоящие деньги, принесите их на экспертизу в кассу коммерческого банка или проверьте самостоятельно – специальное оборудование для этого не нужно», – прокомментировал эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Алексей Луценко.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, проверьте несколько защитных признаков разными способами – на просвет, на ощупь и при наклоне. Подробная информация о защитных признаках российских денежных знаков размещена на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Специально для кассовых работников Банк России организовал бесплатное обучение по определению подлинности и платёжеспособности банкнот, которое позволит им повысить свои профессиональные компетенции.