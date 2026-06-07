В Мурманской области в I квартале 2026 года численность рабочей силы составляла 352,5 тысячи человек

Как сообщает Мурманскстат, по данным выборочного обследования рабочей силы, в Мурманской области в I квартале 2026 года численность рабочей силы составила 352,5 тысячи человек, в их числе 343,7 тысячи человек были заняты в экономике, а 8,8 тысячи человек – в соответствии с критериями Международной организации труда являлись безработными (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Уровень занятости в нашем регионе составил 63,7 процента, уровень общей безработицы – 2,5, зарегистрированной – 0,6 процента.