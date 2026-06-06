В Мурманской области в I квартале 2026 года доля убыточных организаций увеличилась на 5,9 процентного пункта и составила 46,1%

Мурманскстат подготовил оперативную информацию о финансовых результатах деятельности организаций Мурманской области в январе—марте 2026 года (по юридическим лицам, кроме субъектов малого предпринимательства, по перечню категорий респондентов, приведённых в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»).

Как сообщает статистическое ведомство, в январе–марте 2026 года организациями Мурманской области получено 57,9 млрд рублей прибыли и 12,0 млрд рублей убытка (в январе–марте 2025 года – соответственно 47,5 млрд рублей и 55,3 млрд рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона сложился в размере 46,0 млрд рублей прибыли (в январе-марте 2025 года – 7,8 млрд рублей убытка).

В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января-марта 2025 года увеличилась на 5,9 процентного пункта и составила 46,1%.