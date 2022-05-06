В Мурманской области в I квартале выявлено значительно меньше фальшивых денег, чем год назад

В банковской системе Мурманской области в I квартале 2022 года выявлено на 65% меньше поддельных российских банкнот, чем в аналогичном периоде прошлого года – всего 6 шт., сообщили в мурманском Отделении Банка России.

Кроме того, в регионе были обнаружены три фальшивые стодолларовые купюры.

«Количество выявленных подделок существенно снизилось. Как и прежде, чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 5000 рублей, тем не менее их количество снизилось на 64% – до пяти штук. Всегда проверяйте банкноты на подлинность, особенно крупных номиналов», – комментирует заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Чтобы определить фальшивку, достаточно отличать несколько основных защитных признаков, которые можно увидеть без использования специальных приборов. Например, на просвет можно разглядеть водяной знак и защитную нить, при повороте или наклоне банкноты визуально изменяются цветопеременные элементы и скрытое изображение рубля. Кроме того, стоит обратить внимание на качество банкнотной бумаги, которая имеет характерный хруст.

Если появились сомнения в подлинности денег, их следует сдать на бесплатную экспертизу в любой банк. Прошедшие проверку купюры вернут в том же банке наличными или зачислят на банковский счёт, а фальшивые передадут в полицию.

Ознакомиться с признаками подлинности можно на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».