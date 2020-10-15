В Мурманской области в III квартале 2020 года отмечен рост цен на автомобильный бензин

Индекс потребительских цен на моторное топливо в Мурманской области на конец III квартала 2020 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 100,8%, в том числе на автомобильный бензин – 100,8%, дизельное топливо – 100,6, газомоторное топливо –101,6%.

Как сообщает Мурманскстат, средние потребительские цены на моторное топливо в Мурманской области на конец III квартала текущего года достигли следующего уровня: бензин автомобильный - 47,70 рубля за литр, марки АИ-92 - 45,49, марки АИ-95 - 48,59, марки АИ-98 и выше -52,50; дизельное топливо - 52,54 рубля за литр; газовое моторное топливо - 23,64.