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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.21 11:00

В Мурманской области в июле лидерами по росту цен стали соль, строительные материалы и телефонная связь

Мурманскстат опубликовал оперативные данные по изменению потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области по итогам июля текущего года.

Во втором месяце лета по сравнению с июнем по группам продовольственных товаров наиболее увеличились цены на соль, соус, специи, концентраты (на 2,5%), сахар-песок (на 1,9), овощные консервы (на 1,5), шоколадные конфеты (на 1,4%). Подешевели куриные яйца, картофель (на 3,6%), а также отдельные виды овощей (в среднем на 3,5%).

Как сообщает Мурманскстат, по группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на строительные материала (на 5,7%), спички (на 1,3), табачные изделия (на 1,2%). Кроме того, возросли цены на средства связи (на 0,9%), товары для животных (на 0,8), игрушки, легковые автомобили и моторное топливо (на 0,7), медицинские товары (на 0,6%).

Среди услуг наблюдалось повышение тарифов на коммунальные услуги (в среднем на 3,0%), в том числе холодное водоснабжение и водоотведение (на 8,2), обращение с твёрдыми коммунальными отходами (на 7,7), электроэнергию (на 5,3), сжиженный газ (на 3,7), горячее водоснабжение (на 1,8), отопление (на 1,4%).

Повысилась стоимость услуг зарубежного туризма (на 1,7%), правового характера (на 1,4), бытовых услуг (на 0,9%). Из услуг связи подорожала междугородная и городская телефонная связь (соответственно на 5,0% и 2,3%). Среди услуг банков уменьшилась плата за пользование потребительским кредитом (на 9,7%). Снизилась стоимость билетов на воздушном транспорте (на 7,5%).

 

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