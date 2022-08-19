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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.22 12:00

В Мурманской области в июле значительно возросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа

Мурманскстат подвёл итоги изменения потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области в июле 2022 года. В июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наиболее подешевела плодоовощная продукция, включая картофель (в среднем на 10,2%). Снизились цены на сахар-песок (на 7,9%), яйца (на 6,2), фруктово-ягодные консервы (на 1,1), варенье, джем, повидло, мёд (на 0,8), молоко и молочную продукцию (на 0,6), кондитерские изделия (на 0,4), безалкогольные напитки (на 0,3%).

Из мясных продуктов подешевели мясной фарш (на 1,3%), свинина (на 1,0), охлаждённые и мороженые куры (на 0,4), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 0,3%). Вместе с тем подорожали пельмени, манты, равиоли (на 3,1%) и мясные консервы (на 2,3%).

Повысились цены на сливочное мороженое (на 5,8%), соль, соус, специи, концентраты (на 3,2), крупу и бобовые (на 1,9), масло и жиры (на 1,6), хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,4), муку (на 1,3), рыбопродукты (на 1,2), чай, кофе, какао и овощные консервы (на 0,9), макаронные изделия, алкогольные напитки (на 0,5), сыр (на 0,2%).

Возросли цены в общественном питании (на 3,5%). Наиболее подорожала продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (на 8,8%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен наблюдался на товары для физической культуры и спорта (на 18,4%), игрушки (на 6,9), спички (на 4,6), чулочно-носочные изделия (на 2,9), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 2,7), фарфорофаянсовую посуду (на 2,5), велосипеды (на 2,2%).

На 1,2% – 1,9% возросли цены на детскую обувь, нитки, мебель, товары для животных, бельё для детей ясельного возраста, легковые автомобили, металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода, телерадиотовары.

Снижение цен наблюдалось на свежесрезанные цветы (на 13,3%), газовое моторное топливо (на 4,0), ювелирные изделия (на 3,7), строительные материалы (на 3,1), средства связи (на 2,6), электротовары и другие бытовые приборы, инструменты и оборудование (на 1,2), моющие и чистящие средства (на 1,0), медицинские товары (на 0,8), персональные компьютеры (на 0,7%).

Среди услуг в большей степени снизились плата за пользование потребительским кредитом (на 16,1%) и годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (на 15,3%).

Из услуг банков значительно возросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа (на 44,8%). Повысилась комиссия банка за перевод денежных средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России (на 5,9%).

На пассажирском транспорте подорожали билеты на самолёт (на 5,7%) и поезда дальнего следования (на 3,7), а также проезд в такси (на 2,8%).

Возросла стоимость коммунальных услуг (в среднем на 4,4%), в том числе: холодное водоснабжение и водоотведение (на 8,2%), электроэнергия (на 5,1), обращение с твёрдыми коммунальными отходами (на 4,1), горячее водоснабжение (на 3,9), отопление (на 3,6), сжиженный газ (на 3,7%). Среди жилищных услуг возросла стоимость услуг гостиниц и прочих мест проживания (на 0,7%), при этом отмечено снижение стоимости аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир у частных лиц (соответственно на 6,6% и 3,9%).

Прирост цен наблюдался на посреднические и прочие услуги (на 7,8%), в сфере зарубежного туризма (на 1,6), на медицинские услуги (на 1,1%).

Из бытовых услуг увеличилась стоимость ремонта холодильников и цветных телевизоров (соответственно на 5,8% и 1,7%), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (на 2,3), ремонта жилищ (на 1,8) и одежды (на 1,6), а также услуг парикмахерских (на 0,9%).

 

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