В Мурманской области в канун нового года заселились в новые «квадратные метры» 43 семьи

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области в 2021 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия по договорам социального найма 408 семей, из них в канун новогодних праздников заселились в новые «квадратные метры» 43 семьи.

Предоставление жилых помещений осуществлено в соответствии с жилищными программами, разработанными региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления, ориентированными на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», отмечают в статистическом ведомстве.