В Мурманской области в комплексной программе дистанционного мониторинга здоровья граждан участвуют более 4300 северян

По поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!» с 13 января 2025 года в Мурманской области реализуется программа дистанционного мониторинга здоровья граждан. За это время её участниками стали 4300 северян. Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.

В основе методики – современные цифровые технологии медицинской компании «СберЗдоровье».

«Программа направлена на улучшение качества медицинской помощи, в том числе для пациентов с такими заболеваниями, как артериальная гипертензия и сахарный диабет. И благодаря организации такого мониторинга снижается нагрузка на медицинские учреждения за счёт удалённого контроля состояния здоровья, повышается внимательность пациентов к собственному здоровью. Программа основана на современных технологиях, такие как умные тонометры и глюкометры, которые автоматически передают данные врачам для быстрой реакции в случае изменения состояния здоровья. Юные пациенты используют «умную» камеру, которая выдаётся педиатром или лором родителям с соответствующими инструкциями. На данный момент в программе уже участвуют более 4300 человек. И у значительной части уже достигнуты необходимые целевые показатели, что показывает о положительном влиянии этой программы на здоровье населения региона», – сказала Оксана Демченко.

Подробнее о дистанционном мониторинге в своём докладе рассказал заместитель губернатора Мурманской области – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/