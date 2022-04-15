В Мурманской области в мае начнутся дорожные ремонты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году заключен ряд контрактов на проведение дорожных ремонтов.

Так, будут выполнены работы по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20. По условиям контракта работы стартуют 2 мая, он заключен на трехлетний период. Окончание работ планируется к 30 сентября 2024 года.

Ремонт автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами пройдет на нескольких участках: км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64. По условиям контракта старт ремонта 1 июня, контракт заключен на двухлетний период. Работы будут завершены к 28 августа 2023 года. Общая протяжённость ремонта составит 10 км.

Выполнение работ по ремонту автоподъезда к городу Апатиты будет произведено с 1 июня по 28 августа 2022 года. Протяженность ремонта составит 9,83 км, его произведут выборочно на участке км 3 - км 28.

Реконструкция мостового перехода через реку Эйнч на участке км 104 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС стартует 2 мая. Контракт заключен на двухлетний период, окончание работ – 28 августа 2023 года. Протяженность ремонта составит 43,2 пог. метров.

Также 2 мая начнется реконструкция мостового перехода через реку Кети на участке км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск. Контракт заключен на двухлетний период, окончание работ – 31 августа 2023 года. Протяжённость ремонта составит 23,22 пог. метров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, заказчиком работ является региональный «Мурманскавтодор».