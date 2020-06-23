В Мурманской области в мае наибольший рост цен отмечен на железнодорожном транспорте

В Мурманской области в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем из продовольственных товаров наиболее подешевели овощи (на 9,8%), куриные яйца (на 5,5), фрукты и цитрусовые (на 3,8%). Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на мясо птицы (на 2,1%), сахар-песок, подсолнечное масло (на 0,6), охлаждённую и мороженую рыбу (соответственно на 0,5 и 0,2), макаронные и мучные кондитерские изделия (на 0,3), сыр (на 0,1%).

Наиболее возросли цены на муку (на 3,9%), крупу и бобовые (на 3,2%).

Из алкогольных напитков подешевели водка (на 0,3%) и пиво (на 0,1%). Отечественные игристые вина и коньяк подорожали (соответственно на 1,1% и 0,8%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на инструменты и оборудование (на 2,3%), товары для физической культуры, спорта и туризма (на 2,2), товары для садоводства (на 1,1%).

Вместе с тем снизились цены на электротовары и другие бытовые приборы (на 0,8%), спички (на 0,6), часы, товары для животных (на 0,3), моющие и чистящие средства, моторное топливо (на 0,1%).

Среди услуг наблюдалось повышение цен на железнодорожном и воздушном транспорте (соответственно на 11,3% и 2,3%). Возросли абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 8,4%) и плата за пользование потребительским кредитом (на 2,7%). Из бытовых услуг прирост цен отмечен на услуги парикмахерских (на 2,4%).