В Мурманской области в мае по росту цен в лидеры выбились лимоны, а по снижению - капуста белокочанная

Мурманскстат подготовил оперативные сведения об изменении потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области в мае 2022 года.

Как сообщает статистическое ведомство, в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем из продовольственных товаров наиболее подешевели куриные яйца (на 7,2%), сахар-песок (на 3,7%). Возросли цены на соль, соус, специи, концентраты (на 2,7%), хлеб и булочные изделия, молоко и молочную продукцию (на 2,4), безалкогольные напитки (на 2,3), рыбопродукты (на 2,1), масло и жиры (на 1,9), кондитерские изделия (на 1,6), чай, кофе, какао (на 1,5), сыр, мороженое (на 1,4), муку (на 1,2%).

Из плодовоовощной продукции значительно подешевели капуста белокочанная (на 20,0%), огурцы свежие (на 8,8), свёкла (на 8,7), чеснок (на 4,7), бананы (на 4,5), апельсины (на 3,9), свежие помидоры (на 2,8), зелень (на 2,4), яблоки (на 2,3).

При этом подорожали лимоны (на 15,1%), виноград (на 12,2), картофель (на 8,0), морковь (на 6,1%).

Из круп и бобовых выросли цены на овсяную и перловую крупу (на 7,9%), горох и фасоль (на 1,6), манную и гречневую крупы (соответственно на 0,8% и 0,6%). Вместе с тем снизились цены на пшено (на 2,9%), шлифованный рис (на 2,6%).

Среди прочих продовольственных товаров подорожали говядина, кроме бескостного мяса (на 7,8%), хлопья из злаков, сухие завтраки (на 6,9), сырки творожные, глазированные шоколадом (на 6,6), кексы, рулеты (на 6,2), охлажденная и живая рыба (на 5,8), оливковое и подсолнечное масло (соответственно на 5,7 и 3,6), печень говяжья (на 3,4%).

Из алкогольных напитков подешевели водка (на 1,4%), коньяк, пиво (на 0,8%). Отечественные игристые и крепленые виноградные вина подорожали (соответственно на 6,2% и 5,5%).