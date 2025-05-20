В Мурманской области в мае зафиксирован уже третий случай гибели людей на воде

В ночь на 17 мая в #МЧСМурманск поступило сообщение о том, что на реке Тулома около старого моста в Коле наблюдают мужчину. К сожалению, прибывшие спасатели АСС Мурманской области, извлекли тело мужчины 1982 года рождения.

«Мы вновь вынуждены напомнить жителям региона о повышенной опасности нахождения вблизи водоёмов в весенний период. Уровень рек поднимается быстро, вода становится холоднее обычного, лёд на озёрах тонкий и небезопасный - это значительно увеличивает риск несчастных случаев», - прокомментировала ЧП Дина Рыгина, начальник пресс-службы #МЧСМурманск.

Это уже третий случай гибели на воде в регионе за этот месяц. Помимо этого, сегодня также был зафиксирован провал мужчины под лёд на озере Имандра в Мончегорске.

17 мая в 10.30 на пульт оператора системы экстренного вызова «Система 112» города Мончегорска поступило срочное сообщение от гражданина. Он сообщил, что на озере Имандра, у берега напротив памятника «Мечтатель» мужчина провалился под лёд на расстоянии около 100 метров от береговой линии.

Сразу же была развернута поисково-спасательная операция, и сотрудники поисково-спасательной службы города Мончегорска оперативно извлекли мужчину из воды. К сожалению, он находился в состоянии сильного переохлаждения. Спасатели немедленно доставили его в медицинское учреждение Центральной районной больницы для оказания необходимой помощи.

#МЧСМурманск обращает внимание всех жителей и гостей Заполярья на необходимость соблюдения правил поведения на водоёмах. С 15 мая выход и выезд на лёд запрещён!

Если вы оказались очевидцем несчастного случая на водном объекте - незамедлительно звоните по номеру 112.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/525674/#&gid=1&pid=3