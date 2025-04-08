В Мурманской области в «Монетной неделе» участвуют не только банки, но и магазины

В Мурманской области, как и по всей стране, 7 апреля 2025 года уже в четвертый раз стартовала «Монетная неделя». Во Всероссийской акции, которая позволяет сдать мелочь, не оплачивая при этом комиссию, впервые участвуют не только офисы банков, но и сетевые магазины – всего порядка 230 торговых точек.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, до 19 апреля включительно банки и магазины будут принимать российские монеты, выпущенные с 1997 года. Необходимо заранее рассортировать мелкие деньги по номиналам, чтобы сократить время обслуживания.

«За счёт того, что на этот раз участие в акции принимают и банки, и магазины, количество точек приёма монет значительно увеличилось, а значит, ещё больше людей смогут избавиться от мелочи. Это поможет вернуть монеты в оборот и сократить расходы на их чеканку. Так, в прошлом году за время двух акций «Монетная неделя» жители региона сдали в банки почти 440 тысяч монет различного номинала. Их общий вес составил 1 тонну 700 кг, а общая сумма превысила 1 млн 350 тысяч рублей», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Обращаем внимание, что порядок приёма монет банками и магазинами отличается. Условия приёма монет в каждой точке и актуальные адреса – на официальном сайте акции.