В Мурманской области в ночные часы в некоторых районах столбики термометров опустятся до отрицательных значений

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 и 31 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований – циклона на юго-востоке Баренцева моря и антициклона над Норвежским морем. В этот период по Мурманской области будет преобладать северо-западный ветер, что обусловит вынос холодных воздушных масс с районов Баренцева моря. В период 30-31 августа дневная температура воздуха не превысит +7+14 градусов, а в ночные часы 31 августа в некоторых районах области столбики термометров опустятся до отрицательных значений.

Сегодня, 30 августа, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +1 +6°, днём +9 +14°.

Предупреждение

По 1 сентября в Печенгском, Кольском и Терском районах Мурманской области, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском, Кандалакшском и Ковдорском районах, в районе городов Мончегорск, Оленегорск и Полярные зори IV региональный класс пожарной опасности.