Праздник Севера-2022: наступившая неделя будет самой насыщенной по количеству соревнованийЦентры занятости заработают по новым стандартам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.22 10:15

В Мурманской области в объёмах инвестиций в основной капитал преобладают российские инвесторы

По предварительным данным Мурманскстата, на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2021 году было направлено 241 миллиард рублей инвестиций в основной капитал, что больше, чем в 2020 году почти на 15 процентов.

Позитивная динамика связана в основном с увеличением затрат, направленных на строительство новых рыболовецких судов, развитие металлургического производства и электроэнергетики, а также на возведение Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

Максимальная доля затрат в общем объёме инвестиций в основной капитал пришлась на строительство зданий и сооружений, расходы на улучшение земель – 48 процентов (в 2020 году – 43 процента), а также на приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты – 45 процентов (в 2020 году – 53 процента).

В структуре инвестиций в основной капитал по формам собственности преобладали российские инвесторы, доля вложений которых составила 96 процентов, на совместные российские и иностранные инвестиции пришлось примерно 3 процента, иностранные – 1 процент.

За счёт собственных средств организации профинансировали примерно 40 процентов, а более половины (60 процентов) капитальных вложений – это привлечённые средства (за 2020 год соответственно – 42 и 58 процентов).

Почти 21 процент инвестиций в основной капитал приходился на бюджеты всех уровней, на средства федерального бюджета – 18 процентов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«История в деталях и путешествия с Геннадием Жигаревым». Документальный цикл (12+)15:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в объёмах инвестиций в основной капитал преобладают российские инвесторы-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть падают, курс фунта стерлингов растёт-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон, дающий правительству право оперативно повышать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика