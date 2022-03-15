В Мурманской области в объёмах инвестиций в основной капитал преобладают российские инвесторы

По предварительным данным Мурманскстата, на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2021 году было направлено 241 миллиард рублей инвестиций в основной капитал, что больше, чем в 2020 году почти на 15 процентов.

Позитивная динамика связана в основном с увеличением затрат, направленных на строительство новых рыболовецких судов, развитие металлургического производства и электроэнергетики, а также на возведение Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

Максимальная доля затрат в общем объёме инвестиций в основной капитал пришлась на строительство зданий и сооружений, расходы на улучшение земель – 48 процентов (в 2020 году – 43 процента), а также на приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты – 45 процентов (в 2020 году – 53 процента).

В структуре инвестиций в основной капитал по формам собственности преобладали российские инвесторы, доля вложений которых составила 96 процентов, на совместные российские и иностранные инвестиции пришлось примерно 3 процента, иностранные – 1 процент.

За счёт собственных средств организации профинансировали примерно 40 процентов, а более половины (60 процентов) капитальных вложений – это привлечённые средства (за 2020 год соответственно – 42 и 58 процентов).

Почти 21 процент инвестиций в основной капитал приходился на бюджеты всех уровней, на средства федерального бюджета – 18 процентов.