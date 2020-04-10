В Мурманской области в общем количестве организаций доля убыточных составляет 48,0%

По предварительным данным, как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области в январе 2020 года организациями региона получено 10389,4 млн рублей прибыли и 1084,4 млн рублей убытка (в январе 2019 года – соответственно 7256,2 млн рублей и 3718,1 млн рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций области по отношению к уровню января 2019 года возрос в 2,6 раза и составил 9305,0 млн рублей прибыли.

Наибольший прирост финансового результата отмечен по виду экономической деятельности «Предоставление прочих видов услуг», а наибольшее снижение – по виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи».

В общем количестве организаций доля убыточных составила 48,0% (в январе 2019 года – 45,5%). Наибольший удельный вес организаций, работавших нерентабельно, наблюдался в городском округе город Полярные Зори – 100,0%, а также Ловозерском и Печенгском муниципальных районах – по 75,0%3).