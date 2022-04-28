В Мурманской области в общем объёме затрат на охрану окружающей среды наибольшая часть приходится на сбор и очистку сточных вод

Как сообщает Мурманскстат, текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в Мурманской области в 2021 году составили 6,9 миллиарда рублей и увеличились по сравнению с 2020 годом почти на 2 процента в сопоставимых ценах.

В общем объёме затрат наибольшая часть – 42 процента – приходилась на сбор и очистку сточных вод, ещё 31 процент – на обращение с отходами.

Затраты на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата составили 11 процентов, обеспечение радиационной безопасности окружающей среды – 10 процентов, другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды – 6 процентов.