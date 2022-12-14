В Мурманской области в октябре 2022 года отмечается снижение индекса цен производителей промышленных товаров (услуг)

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 98,8%, в том числе по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 105,1%, «Обрабатывающие производства» – 96,5, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 98,9, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0%.

Индекс цен региональных производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 97,0%, в том числе на продукцию животноводства – 97,0%.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 101,5%, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 100,3, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 100,5%.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,0%, в том числе морским транспортом – 100,0%, автомобильным транспортом – 100,0%.