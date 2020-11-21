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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.20 08:00

В Мурманской области в отдельных районах температура воздуха понизится до -13°

Как сообщает Мурманское УГМС, активный циклон, сместившийся через Кольский полуостров ночью 20 ноября, продолжит своёдальнейшее смещение в восточном направлении и 21 ноября влияние его на погоду нашего региона будет ослабевать: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится до -3-8°, ночью в отдельных районах до -13°.

22 и 23  ноября очередной атлантический циклон сместится с Норвежского моря на север Скандинавии и далее на Кольский полуостров. В этот период ожидается местами порывистый ветер, осадки различной интенсивности, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 21 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, на севере области сильный, метель, днём южный умеренный, на западе сильный. Температура воздуха -3-8°, ночью при прояснениях до -13°. Гололедица, местами сильная.

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По данным наблюдений на 20 ноября на большинстве плёсовых участках рек и небольших озёрах нашего региона наблюдаются сало, забереги, шугоход, неполный ледостав, на реках Терского побережья - чисто. На крупных водоёмах - чисто. В ближайшие дни ожидается усиление ледообразования.

Штормовое предупреждение

21 ноября с 2 до 6 часов в центральных районах и на юге побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-10,0 метров при юго-западном ветре 23-28 м/с, на юге побережья 30-33 м/с. Сохранится до 15-18 часов 22 ноября.

 

 

 

 

 

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