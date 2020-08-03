В Мурманской области в первом полугодии отмечается снижение оборота розничной торговли, общественного питания и объёма платных услуг

В Мурманской области оборот розничной торговли в январе–июне 2020 года составил 92257,3 млн рублей, или 97,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в июне 2020 года – 15528,2 млн рублей, или 104,6%.

Как сообщает Мурманскстат, в первом полугодии текущего года оборот розничной торговли на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (январь–июнь 2019 года – 0,2%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе–июне этого года составил 56022,8 млн рублей, или 98,0% к соответствующему периоду 2019 года, непродовольственными товарами – 36234,5 млн рублей, или 96,2%.

В первом полугодии этого года в структуре оборота розничной торговли нашего региона удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,7%, непродовольственных товаров – 39,3% (в январе–июне 2019 года – 60,0% и 40,0% соответственно).

Оборот общественного питания в январе–июне 2020 года составил 6095,3 млн рублей, или 86,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в июне 2020 года – 917,3 млн рублей, или 76,2%.

По предварительным данным, объём платных услуг, оказанных населению в первом полугодии этого года, в нашем регионе составил 27882,7 млн рублей, или 88,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в июне 2020 года – 4392,4 млн рублей, или 81,2%.