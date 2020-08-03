Объезд перекрываемого участка автодороги Р-21 «Кола» возможен только по городу МурманскуВ Мурманской области 5 августа пройдёт проверка систем оповещения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.08.20 11:30

В Мурманской области в первом полугодии отмечается снижение оборота розничной торговли, общественного питания и объёма платных услуг

В Мурманской области оборот розничной торговли в январе–июне 2020 года составил 92257,3 млн рублей, или 97,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в июне 2020 года – 15528,2 млн рублей, или 104,6%. 

Как сообщает Мурманскстат, в первом полугодии текущего года оборот розничной торговли на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (январь–июнь 2019 года – 0,2%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе–июне этого года составил 56022,8 млн рублей, или 98,0% к соответствующему периоду 2019 года, непродовольственными товарами – 36234,5 млн рублей, или 96,2%.

В первом полугодии этого года в структуре оборота розничной торговли нашего региона удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,7%, непродовольственных товаров – 39,3% (в январе–июне 2019 года – 60,0% и 40,0% соответственно).  

Оборот общественного питания в январе–июне 2020 года составил 6095,3 млн рублей, или 86,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в июне 2020 года – 917,3 млн рублей, или 76,2%.

По предварительным данным, объём платных услуг, оказанных населению в первом полугодии этого года, в нашем регионе составил 27882,7 млн рублей, или 88,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в июне 2020 года – 4392,4 млн рублей, или 81,2%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)08:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в первом полугодии отмечается снижение оборота розничной торговли, общественного питания и объёма платных услуг-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 73 копейки, евро снизился на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 августа-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» сократит инвестпрограмму на треть-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 577 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика