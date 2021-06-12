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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.21 10:30

В Мурманской области в праздничные и выходные дни увеличится кратность патрулирования лесов

Кратность патрулирования лесов и мест традиционного массового отдыха граждан на праздничные и выходные дни будет увеличена, сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов. Данные меры приняты в связи с установлением жаркой погоды и введением на территории региона особого противопожарного режима, включающего ограничения с 10 июня по 1 июля пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Отметим, что ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах значительно увеличивается. Так, нарушение правил в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме того, сегодня, сотрудниками Регионального центра лесного и экологического контроля Мурманской области в местах, пользующихся популярностью у населения, были установлены информационные знаки (аншлаги), информирующие о вводимых ограничения, а на въездах в лес установлены бетонные блоки и шлагбаумы.

С начала июня на территории Мурманской области в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Костер» проведено 53 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 21 нарушение требований законодательства в области лесных отношений, 15 из них – нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах запрещается использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Напомним, при обнаружении пожара в лесу необходимо оперативно сообщить об этом по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны  8-800-100-94-00.

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