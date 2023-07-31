В Мурманской области в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню ВМФ, приняли участие около 3 тысяч военнослужащих и порядка 30 кораблей и судообеспечения

В Мурманской области масштабно отметили День Военно-морского флота России. Основные мероприятия развернулись в столице Северного флота – в Североморске. Их участниками стали около 3 тысяч военнослужащих и порядка 30 кораблей и судообеспечения. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Хочу ещё раз поблагодарить всех организаторов и участников за это мощное и яркое мероприятие, в котором приняли участие около трёх тысяч военнослужащих и порядка 30 кораблей и судообеспечения. Праздник получился очень зрелищным. Для зрителей была организована выставка техники, ярмарка и другие мероприятия. А для тех, кто не смог присутствовать лично, мы организовали трансляцию. Только в моих социальных сетях на сегодняшний день свыше 33 тысяч просмотров», – сказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона подчеркнул, что День ВМФ – один из главных праздников для Северного флота, государства и всей Мурманской области.

«Северный флот – щит страны и наша гордость. А все воины-североморцы – настоящие герои, которые с доблестью и честью выполняют все поставленные задачи по защите Родины, в том числе в рамках специальной военной операции. Я ещё раз поздравляю всех жителей с днём Военно-Морского флота. Мы продолжим делать всё, чтобы места дислокации, те территории, где живут военнослужащие и члены их семей, продолжали меняться к лучшему», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru