В Мурманской области в производстве пищевых продуктов повысились цены на пельмени, колбасные изделия и аналогичную пищевую продукцию из мяса

Мурманскстат подготовил оперативную сводку об индексе цен производителей промышленных товаров (услуг) в Мурманской области в июле 2022 года.

Как сообщает статистическое ведомство, цены производителей промышленных товаров в июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 9,6%.

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдалось снижение цен на железорудный концентрат (на 35,4%), рост (на 10,5%) на апатитовый концентрат.

В производстве пищевых продуктов повысились цены на пельмени (на 13,0%), колбасные изделия и аналогичную пищевую продукцию из мяса (на 10,2), мороженую рыбную печень (на 9,8), молоко и молочную продукцию (на 1,8), мучные кондитерские изделия (на 1,0%). Снижение цен отмечено на мороженого краба (на 40,0%), консервы из печени трески (на 7,1), мороженую рыбу (на 4,9), рыбную кормовую муку (на 1,1%).

В производстве напитков незначительно снизилась средняя цена на пиво (на 0,7%).

В металлургическом производстве снизились цены на катанку из алюминия (на 9,9%), необработанные кобальт и никель (соответственно на 27,1% и 17,8%). Кроме того, в обрабатывающих производствах возросли цены на кислород (на 13,5%), товарный бетон (на 0,3%). Снизилась средняя цена на пиломатериалы (на 9,1%).

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» повысились цены на тепловую энергию, отпущенную электростанциями и котельными (соответственно на 18,2% и 13,6%), услуги по снабжению паром и горячей водой (на 14,8%). Снизились цены на произведённую электроэнергию (на 5,9%) и электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей (в среднем на 2,7%), возросли (на 5,6%) – на услуги по передаче электроэнергии.

В организациях, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, наблюдалось повышение тарифов на услуги по удалению сточных вод (на 7,2%), воду (питьевую – на 6,9%, непитьевую – на 5,7%).