«В Мурманской области в прошлом году нашли всех пропавших детей», – Андрей Чибис принял участие в закрытии учений волонтёров-поисковиков Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Вчера губернатор Андрей Чибис принял участие в закрытии учений волонтёров-поисковиков Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Для меня большая честь находиться сегодня в кругу людей небезразличных, людей, которые в любых обстоятельствах приходят на помощь. Вы – люди по-настоящему высоких моральных ценностей. Хочу сказать большое спасибо МЧС России, вдохновителю центра Елене Мильской за то, что помимо поддержки и вдохновения волонтёрам обеспечивают профессиональное обучение в реальных условиях. Цифры шокируют – в прошлом году в России пропали 6 тысяч детей. Но благодаря в том числе таким как вы 90 процентов из них найдены живыми. А в Мурманской области нашли всех пропавших в прошлом году детей. Хотелось бы вам пожелать, чтобы таких операций было как можно меньше, а вашему примеру следовало как можно больше людей», – отметил Андрей Чибис.

Советник министра МЧС России Даниил Мартынов в свою очередь подчеркнул важную роль регионального правительства и лично главы региона в поддержке волонтёрского движения в Мурманской области.

«Благодаря вашей поддержке эффективность, КПД поисковых мероприятий возросли многократно, за что хочу сказать вам огромное спасибо от всей нашей команды. Девиз вашего региона, который знают уже не только по всей России, но и за её пределами, «На Севере – жить». Благодаря вашей энергии и помощи смело можно сказать, что у вас сегодня появился ещё один девиз – «На Севере – спасён», – сказал Даниил Мартынов.

Руководитель департамента по взаимодействию с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа подчеркнул, что в регионе уделяется повышенное внимание развитию к волонтёрской деятельности в самых различны сферах, в том числе поисковой.

Андрей Чибис и Даниил Мартынов вручили волонтёрам сертификаты об окончании учений.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с 19 июля в Кольском районе проходило мероприятие по обучению основам поисково-спасательной деятельности волонтеров, занятых в сфере поиска и оказания помощи пропавшим детям. Организаторами мероприятия стали Ассоциация организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» и комитет молодёжной политике Мурманской области. Участники учений прошли курс по ориентированию в незнакомой местности и оказанию первой помощи.

В этом году в мероприятии приняли участие более 60 представителей добровольческих (волонтерских) поисково-спасательных подразделений Национального центра из Пермского края, республики Коми, Псковской и Мурманской областей. Подобное мероприятие проводилось на территории Мурманской области и в 2022 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/