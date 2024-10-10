В Мурманской области в пятый раз проведут фестиваль музеев Северо-Запада

V фестиваль музеев Северо-Запада пройдёт при поддержке регионального Минкульта с 11 по 13 октября, будет приурочен к Году семьи и призван показать разнообразие существующих в музеях Северо-Запада культурно-познавательных программ для семейного отдыха.

Свои площадки и программы гостям мероприятия представят восемь музеев Санкт-Петербурга, Пскова, Нарьян-Мара, Архангельска, Сыктывкара, Великого Новгорода, Петрозаводска и Выборга, а также ведущие музеи Кольского Заполярья.

Основной площадкой фестиваля станет областной краеведческий музей, а один из дней мероприятия будет проводиться на базе территориального отдела музея в Ловозере. Помимо мастер-классов и интерактивных площадок, в рамках фестиваля также пройдёт деловая программа с мастер-классом от музейных экспертов по работе с семейной аудиторией и развитию музейного волонтёрства.

Как отмечает региональное Министерство культуры, с 2016 года мероприятие служит целям популяризации самобытного историко-культурного наследия Северо-Запада России, развития связей между музеями и обмена опытом. За годы проведения он успел войти в число значимых туристических событий Мурманской области.

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Фото: https://gov-murman.ru/info/news/